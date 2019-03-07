Захарова анонсировала ответ Москвы на отказ сотруднику МИД РФ во въезде в Чехию

Москва адекватно ответит на отказ Чехии пустить в страну российского дипломата, заявила в четверг, 7 марта, представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Разумеется, подобные конфронтационные выпады не останутся без адекватной реакции с нашей стороны», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что Москва считает произошедший инцидент «вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны». По ее словам, Прага «продемонстрировала пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия».

Представитель МИДа добавила, что «речь идет о циничном и продуманном демарше».

Во вторник, 5 марта, представителю МИДа, направлявшемуся в Чехию в составе официальной российской делегации для участия в заседании межправкомиссии, было отказано во въезде в Чехию в аэропорту Праги.