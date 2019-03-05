В Госдуме оценили отказ во въезде в Чехию представителю МИД России

В Госдуме назвали «чем-то из ряда вон выходящим» ситуацию с запретом на въезд в Чехию представителю МИД России, прибывшему в Прагу вместе с российской правительственной делегацией на заседание межправительственной комиссии. Об этом 5 марта заявила RT член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По ее словам, списки участников подобных мероприятий подаются и согласовываются заранее.

«И если есть какие-то претензии к кому-то из членов делегации, об этом обычно говорится заранее. Все бывает в дипломатии, но чтобы вот так, когда делегация уже прибыла, — это категорически недопустимо», — сказала депутат, подчеркнув, что РФ должна ответить на такие действия, при этом не прерывая сотрудничество.

Ранее 5 марта в Совете Федерации рассказали, что Россия может запретить въезд на свою территорию «кому-то из официальных представителей» Чехии в ответ на отказ представителю МИД России во въезде в республику.

Посольство России в Чехии подтвердило информацию об отказе представителю российской делегации во въезде в страну. Дипмиссия сделала представление замглавы МИД Чехии после этого инцидента, назвав подобные действия «недружественными».

Одного из членов российской делегации, прибывшей в Прагу на заседание межправительственной комиссии, не пустили в Чехию ранее 5 марта. Недопуск члена делегации мотивировали соображениями безопасности. После проверки документов в пражском аэропорту этого человека отправили в Москву. Его имя не называется, известно, что он прилетел вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.