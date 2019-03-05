РФ примет ответные меры после запрета на въезд россиянина в Чехию

В Совете Федерации рассказали, что Россия может запретить въезд на свою территорию «кому-то из официальных представителей» Чехии в ответ на отказ представителю российской правительственной делегации во въезде в республику. Об этом заявил 5 марта агентству «РИА Новости» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Да, и мы кого-то из официальных представителей Чехии не пустим», — сказал он.

Посольство России в Чехии подтвердило информацию об отказе представителю российской делегации во въезде в страну. Дипмиссия сделала представление замглавы МИД Чехии после этого инцидента, назвав подобные действия «недружественными».

Одного из членов российской делегации, прибывшей в Прагу на заседание межправительственной комиссии, не пустили в Чехию ранее 5 марта. Недопуск члена делегации мотивировали соображениями безопасности. После проверки документов в пражском аэропорту этого человека отправили в Москву. Его имя не называется, известно, что он прилетел вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.