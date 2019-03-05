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Члена российской правительственной делегации не впустили в Чехию

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Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska
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Одного из членов российской делегации, прибывшей в Прагу на заседание межправительственной комиссии, не пустили в Чехию. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Denik N.

По информации газеты, недопуск члена делегации мотивировали соображениями безопасности, передает «РИА Новости». После проверки документов в пражском аэропорту этого человека отправили в Москву. Его имя не называется, известно, что он прилетел вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Российское посольство в Чехии пообещало в ближайшее время предоставить информацию о случившемся.

Заседание российско-чешской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству запланировано на среду, 6 марта.

В феврале российской телеведущей и видеоблогеру Анастасии Ивлеевой запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма. Ограничения продлятся три года.

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