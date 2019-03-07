Синоптики рассказали о пике потепления в Москве

Пик потепления в Москве наступит в субботу, 9 марта. Днем потеплеет до 5–7 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре России.

«Активный циклон, зародившийся над акваторией северо-восточной Атлантики, будет определять погоду столичного региона в течение всех праздничных выходных», — цитирует сообщение синоптиков агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что праздничные выходные в Москве будут теплыми и ветреными, но в начале следующей недели сохранятся небольшие осадки, станет немного прохладнее.

2 марта синоптики рассказали, что москвичам не стоит ждать ранней весны в столице. В этом году снежный покров, плотность которого выше нормы, сохранится в городе до конца месяца, а периоды потепления будут чередоваться с незначительными похолоданиями.