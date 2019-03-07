Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики рассказали о пике потепления в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пик потепления в Москве наступит в субботу, 9 марта. Днем потеплеет до 5–7 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре России.

«Активный циклон, зародившийся над акваторией северо-восточной Атлантики, будет определять погоду столичного региона в течение всех праздничных выходных», — цитирует сообщение синоптиков агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что праздничные выходные в Москве будут теплыми и ветреными, но в начале следующей недели сохранятся небольшие осадки, станет немного прохладнее.

2 марта синоптики рассказали, что москвичам не стоит ждать ранней весны в столице. В этом году снежный покров, плотность которого выше нормы, сохранится в городе до конца месяца, а периоды потепления будут чередоваться с незначительными похолоданиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали о погоде на 8 марта
Синоптики предупредили москвичей об арктическом вторжении перед 8 Марта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017