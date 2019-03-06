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Синоптики предупредили москвичей об арктическом вторжении перед 8 Марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Резкое похолодание придет в Москву накануне Международного женского дня, сообщили в центре погоды «Фобос».

«На фоне быстрого роста атмосферного давления начнется арктическое вторжение. Во второй половине дня среды (6 марта. — Ред.) температура уйдет в минус, а вот давление ожидается повышенным — 752 мм рт. ст.», –– говорится в сообщении синоптиков.

В ночь на четверг, 7 марта, температура воздуха опустится до минус 10 градусов.

Далее днем ожидается до минус 2 градусов.

Однако к 8 Марта в столичный регион вернутся плюсовые температуры.

«На протяжении выходных больших перепадов уже не ожидается и будет по-весеннему тепло», –– добавили в центре погоды.

5 марта сообщалось, что сразу 18 московских парков подготовили праздничную программу к Международному женскому дню.

8 Марта гостей ждут концерты, мастер-классы, цветочный забег и ледовая дискотека.

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