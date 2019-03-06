Синоптики предупредили москвичей об арктическом вторжении перед 8 Марта
Резкое похолодание придет в Москву накануне Международного женского дня, сообщили в центре погоды «Фобос».
«На фоне быстрого роста атмосферного давления начнется арктическое вторжение. Во второй половине дня среды (6 марта. — Ред.) температура уйдет в минус, а вот давление ожидается повышенным — 752 мм рт. ст.», –– говорится в сообщении синоптиков.
В ночь на четверг, 7 марта, температура воздуха опустится до минус 10 градусов.
Далее днем ожидается до минус 2 градусов.
Однако к 8 Марта в столичный регион вернутся плюсовые температуры.
«На протяжении выходных больших перепадов уже не ожидается и будет по-весеннему тепло», –– добавили в центре погоды.
5 марта сообщалось, что сразу 18 московских парков подготовили праздничную программу к Международному женскому дню.
8 Марта гостей ждут концерты, мастер-классы, цветочный забег и ледовая дискотека.