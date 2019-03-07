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Зеленский рассказал о подготовке против него уголовных дел

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Художественный руководитель студии «Квартал 95» и один из фаворитов президентской гонки на Украине Владимир Зеленский заявил, что против него готовятся уголовные дела. Соответствующее видеообращение шоумен и политик разместил 7 марта на своей странице в Facebook.

«Регистрируют уголовное дело против меня, против квартала, отмывание каких-то там денег», — рассказал он.

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Зеленский добавил, что это будет не единственное уголовное дело. В ближайшее время его могут обвинить в том, что в 2002 году в Черниговской области он якобы сбил на автомобиле человека.

Шоумен пояснил, что эту информацию ему представили источники из правоохранительных органов.

4 марта на здании, где находится офис Зеленского, было найдено электронное подслушивающее устройство, сообщила «Газета.ру».

В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила аппаратуру для прослушки на здании офиса Зеленского, но в ведомстве заметили, что она не имеет отношения к кандидату и вообще к выборам, а предназначалась для слежки за неназванным подозреваемым.

1 марта стало известно, что первое место в рейтинге кандидатов в президенты Украины занимает Владимир Зеленский — 18,3%. На второй строчке Юлия Тимошенко с 15,4%. Порошенко скатился на третью позицию с результатом 12,1%.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться более 40 кандидатов — рекордное число в истории независимой Украины.

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