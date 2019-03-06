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Экс-депутат рады назвала голосующих за Зеленского дебилами

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Украинский политик экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала граждан, поддерживающих кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, дебилами. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание «Обозреватель».

«Уровень поддержки этого шута — это коэффициент дебилов в стране, так что на выборах мы получим их перепись», — заявила Фарион.

Политик добавила, что все «грязные» предвыборные комментарии исходят от Зеленского.

Фарион и раньше не стеснялась в выражениях. Так, 9 января она заявила, что говорящих по-русски украинцев надо бить обувью по лицу, а государство не должно помогать русскоязычным согражданам получать высшее образование и устраиваться на работу.

1 марта стало известно, что первое место в рейтинге кандидатов в президенты Украины занимает Владимир Зеленский — 18,3%. На второй строчке Юлия Тимошенко с 15,4%. Порошенко скатился на третью позицию с результатом 12,1%.

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