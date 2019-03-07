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McLaren показал в Женеве трехцветный кабриолет

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Фото: McLaren
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Британский производитель суперкаров McLaren представил на автосалоне в Женеве открытый автомобиль 720S Spider, доработанный специалистами тюнинг-ателье McLaren Special Operations (MSO). Об этом 7 марта передает Motor1. Кабриолет выпущен в единственном экземпляре.

Кузов новинки выполнен из углепластика и окрашен сразу в три цвета. Отмечается, что на покраску всей машины потребовалось 260 часов. Версия также отличается светодиодными фарами, большими оригинальными колесными дисками с низкопрофильными шинами, задним антикрылом, а также табличками на крыльях с названием версии. Жесткая крыша машины выполнена из стекла. В салоне установлены гоночные кресла, обтянутые кожей, а часть элементов интерьера сделана из карбона.

McLaren 720S Spider оснащается 4,0-литровым бензиновым мотором с двойным турбонаддувом. От 0 до 100 км/час автомобиль может разогнаться за 2,9 с. Максимальная скорость машины составляет 341 км/час.

5 марта сообщалось, что французский автопроизводитель Bugatti представил в Женеве уникальный суперкар La Voiture Noire, построенный в единственном экземпляре. Об этом 5 марта сообщил Motor1. По данным издания, стоимость модели составляет €16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), что делает ее самым дорогим на сегодняшний день автомобилем в мире.

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