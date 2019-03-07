В «Газпроме» назвали «полным аутом» пропажу трубы за 1,7 млрд рублей

Член правления «Газпрома» Сергей Прозоров провел закрытое совещание, на котором резко раскритиковал своих подчиненных из-за ситуации с «пропавшей» газовой трубой стоимостью 1,7 млрд рублей. Инцидент произошел в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает издание 47news.

В качестве доказательства журналисты опубликовали аудиозапись с этого совещания, которое прошло в начале января. По их словам, на ней слышна речь Прозорова.

«Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера. — Ред.), — сказал человек, которого журналисты называют Прозоровым.

Далее из его слов следует, что в руководстве газовой компании знали о нарушениях и исчезновении части газопровода в Приозерске.

«Вы, явно ... (нецензурная версия слова «совсем». — Ред.) не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом», — заявил член правления «Газпрома».



Он также рассказал, что в ходе инспекции по объектам, которые строятся в Ленинградской области, испытал «неудобство, дискомфорт и расстройство». Также Прозоров сравнил ситуацию на строительных площадках с 1990-ми годами, так как увидел «законченные заборы, и ворота, и дыру сзади, чтобы всё тырить».

6 марта в «Газпроме» рассказали, что уже построена треть «Северного потока – 2». К настоящему времени уложено 818 км газопровода по двум ниткам. Он строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу.