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Построена треть «Северного потока – 2»

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Фото: Global Look Press/DPA/Danny Gohlke
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В энергетической компании «Газпром» рассказали о ходе строительства проекта «Северный поток – 2». К настоящему времени уложено 818 км газопровода по двум ниткам, что составляет его треть. Об этом в среду, 6 марта, сообщает «Интерфакс».

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В компании отметили, что в Москве прошла встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и главы австрийской OMV Райнера Зеле. По предварительным данным, с 1 января по 5 марта 2019 года российская компания поставила в республику 3,3 млрд куб. м газа, что на 32,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

9 января в компании Nord Stream 2 AG сообщили, что уложено более 400 км «Северного потока – 2». Там отметили, что планируют завершить строительство до конца 2019 года.

Ранее в тот же день стало известно, что власти США пригрозили ввести санкции в отношении двух европейских строительных компаний, занимающихся укладкой труб для газопровода. 12 декабря американский конгресс проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что давление США на участников проекта не изменило хода строительства и поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся, как запланировано, 1 января 2020 года.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

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