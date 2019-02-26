Совет директоров «Газпрома» одобрил отставку двух зампредов правления

Совет директоров «Газпрома» одобрил прекращение полномочий двух заместителей председателя правления компании — Александра Медведева и Валерия Голубева. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет ТАСС.

О том, что Медведев и Голубев покинут должности, стало известно 25 февраля. Медведев займется деятельностью Международного делового конгресса и футбольного клуба «Зенит», о дальнейших карьерных планах Голубева компания не сообщала.

Это крупнейшая перестановка внутри компании с 2011 года. Главный стратег инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров рассказал «Известиям», что кадровые изменения, вероятно, обусловлены планами изменить маркетинговую политику компании на внешних рынках, но однозначные выводы делать пока рано.