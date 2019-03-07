Всеобщую вакцинацию против кори проведут в Петербурге

В Санкт-Петербурге объявили о начале всеобщей вакцинации против кори. Вакцину уже завезли в Северную столицу и распространили по поликлиникам.

В каждом медицинском учреждении будут созданы комиссии, которым поручат работу с отказниками и с теми, кто не сделал прививку из-за болезни в период распространения ОРВИ и гриппа, рассказали телеканалу «78» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там отметили, что эта прививочная кампания является плановым мероприятием. В ближайшее время будет подписано постановление о проведении такой «подчищающей» иммунизации по всей России. Она, предположительно, начнется 1 апреля, сказали в ведомстве.

В Петербурге зарегистрировано 15 случаев заболевания корью. Это единичные случаи, которые не связаны между собой, большинство из них — завозные, сообщили в Роспотребнадзоре.

По мнению экспертов, единственный способ обезопасить себя от эпидемии кори — это вакцинация в детском возрасте и последующая ревакцинация.