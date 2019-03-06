В России начнут действовать неотложные меры по борьбе с корью

В России со следующей недели начнут действовать неотложные меры по противодействию распространению кори. Соответствующее постановление главного санитарного врача страны Роспотребнадзор внес в Минюст в среду, 6 марта.

Как рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, документ должен вступить в силу в понедельник, 11 марта. Речь идет о дополнительной иммунизации населения, а также иностранных работников, не привитых против кори с апреля по октябрь, пишет «РИА Новости».

28 февраля сообщалось, что в РФ растет заболеваемость корью. По данным российского Минздрава, с начала текущего года вспышки инфекции зафиксированы в Москве, Дагестане и Владимирской области. При этом больше всего риску подвержены непривитые дети, число которых растет.

По итогам 2018 года первое место по уровню заболеваемости корью в мире заняла Украина. Там было зафиксировано более 35 тыс. случаев. На втором и третьем местах оказались Филиппины и Бразилия.