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В России начнут действовать неотложные меры по борьбе с корью

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В России со следующей недели начнут действовать неотложные меры по противодействию распространению кори. Соответствующее постановление главного санитарного врача страны Роспотребнадзор внес в Минюст в среду, 6 марта.

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Как рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, документ должен вступить в силу в понедельник, 11 марта. Речь идет о дополнительной иммунизации населения, а также иностранных работников, не привитых против кори с апреля по октябрь, пишет «РИА Новости».

28 февраля сообщалось, что в РФ растет заболеваемость корью. По данным российского Минздрава, с начала текущего года вспышки инфекции зафиксированы в Москве, Дагестане и Владимирской области. При этом больше всего риску подвержены непривитые дети, число которых растет.

По итогам 2018 года первое место по уровню заболеваемости корью в мире заняла Украина. Там было зафиксировано более 35 тыс. случаев. На втором и третьем местах оказались Филиппины и Бразилия.

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