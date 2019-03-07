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Двух жителей Башкирии заподозрили в пытке приятеля утюгом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Башкирии, которые подозреваются в пытках 55-летнего приятеля раскаленным утюгом. Мужчина обратился в больницу с многочисленными ожогами, сообщили в МВД республики.

Роскачество дало рекомендации по выбору утюга

Как уточняет «РИА Новости», инцидент произошел в башкирском городе Туймазы. По предварительным данным, двое мужчин 37 и 43 лет пришли в гости к потерпевшему. Когда закончились спиртные напитки, мужчины стали требовать от хозяина купить алкоголь, но тот отказался. В итоге мужчины включили утюг и прижигали тело хозяина, требуя денег.

«Испуганный горожанин сказал, где он хранит деньги. Забрав 8 тыс. рублей, злоумышленники скрылись», — говорится в сообщении.

Подозреваемые в нападении уже задержаны, возбуждено уголовное дело.

В марте 2018 года сообщалось, что жителя Воронежа пытали утюгом из-за котенка.

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