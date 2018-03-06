Жителя Воронежа пытали утюгом из-за котенка

Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на жителя Воронежа, мужчины заявили, что мстили пострадавшему за украденного котенка.

Со слов 22-летнего потерпевшего, двое мужчин похитили у него деньги и сотовый телефон, применив утюг. О произошедшем вороженец сообщил в полицию. Нападавшие были задержаны, они уже дали признательные показания.

Злоумышленники объяснили, что на потерпевшего пожаловались их знакомые девушки. Мужчина якобы забрал у них котенка, пообещав вернуть через некоторое время, но не вернул. Тогда подозреваемые решили отомстить, пишет сайт GOROD48.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».