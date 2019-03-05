В Башкирии возбудили дело против избившего подчиненную полицейского

Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении полицейского, избившего подчиненную и угрожавшего ей убийством. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Следственного управлении СК РФ по республике.

Уголовное дело возбуждено по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 февраля в Белорецке. Между 38-летним заместителем начальника Следственного отдела МВД и его 23-летней подчиненной — следователем того же отдела полиции — произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил девушку. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица и плечевых суставов, пишет RT.

Как пишет «МедиаКорСеть», полицейский уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник в следственных органах, причиной конфликта послужил отказ девушки вступить в интимные отношения со своим руководителем.

В октябре 2018 года в Башкирии разгорелся скандал после того, как в полицию обратилась 23-летняя дознавательница, заявившая, что трое ее коллег надругались над ней в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району республики. Вскоре трое полицейских начальников, участвовавшие в событиях, были уволены, а затем и арестованы по уголовному делу. Спустя несколько месяцев уволили и дознавательницу, когда стало известно, что она распивала с коллегами спиртное на рабочем месте.