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В Башкирии возбудили дело против избившего подчиненную полицейского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении полицейского, избившего подчиненную и угрожавшего ей убийством. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Следственного управлении СК РФ по республике.

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Уголовное дело возбуждено по статьям об умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 февраля в Белорецке. Между 38-летним заместителем начальника Следственного отдела МВД и его 23-летней подчиненной — следователем того же отдела полиции — произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил девушку. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица и плечевых суставов, пишет RT.

Как пишет «МедиаКорСеть», полицейский уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник в следственных органах, причиной конфликта послужил отказ девушки вступить в интимные отношения со своим руководителем.

В октябре 2018 года в Башкирии разгорелся скандал после того, как в полицию обратилась 23-летняя дознавательница, заявившая, что трое ее коллег надругались над ней в здании миграционного отдела полиции по Уфимскому району республики. Вскоре трое полицейских начальников, участвовавшие в событиях, были уволены, а затем и арестованы по уголовному делу. Спустя несколько месяцев уволили и дознавательницу, когда стало известно, что она распивала с коллегами спиртное на рабочем месте.

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