В Башкирии скончалась пенсионерка, которой привязали швабру к сломанной ноге

В Башкирии скончалась 82-летняя пенсионерка с переломом шейки бедра, которой в качестве шины в больнице наложили швабру. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».

Женщина умерла 2 марта.

Вызвавший общественный резонанс инцидент со странным методом лечения перелома произошел в середине февраля.

Травматолог Кушнаренковской центральной районной больницы Башкирии привязал пенсионерке к сломанной ноге швабру, несмотря на то что в больнице имелись специализированные медицинские средства для фиксирования переломов.

По факту происшествия проверку начала прокуратура региона, врача привлекли к дисциплинарной ответственности.

После огласки инцидента женщину госпитализировали в одну из больниц Уфы, где ей успешно провели операцию и 1 марта в удовлетворительном состоянии выписали.

Однако на следующий день пенсионерка скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Благовещенске главврача больницы уволили после того, как пациентке сделали перевязку обычным скотчем вместо стерильного лейкопластыря.