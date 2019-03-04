В Башкирии накажут врача, наложившего пенсионерке шину из швабры

Врач районной больницы в Башкирии будет наказан за то, что зафиксировал пенсионерке ногу с переломом частью швабры, несмотря на имевшиеся специальные медицинские приспособления. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в феврале в Кушнаренковском районе республики. 82-летняя женщина поступила в приемное отделение центральной районной больницы с переломом шейки бедра.

«Чтобы обездвижить поврежденную конечность, они (медики. — Ред) использовали подручное средство немедицинского назначения — часть швабры для мытья полов», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в больнице имелись специализированные медицинские средства для фиксирования переломов.

«Прокуратура внесла главному врачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности», — отмечается в сообщении.

В феврале сообщалось, что охранник больницы в Петрозаводске спустил с лестницы пациента, которого привезла скорая помощь. Причиной этого поступка послужил внешний вид больного, который не понравился сотруднику.