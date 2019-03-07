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Горнолыжница Ткаченко победила в гигантском слаломе на Универсиаде

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко завоевала золото в гигантском слаломе на зимней Универсиаде в Красноярске, сообщает 7 марта «РИА Новости».

По сумме двух попыток победительница показала лучшее время — 1 мин. 58,52 сек.

Второй результат показала австрийская горнолыжница Дениз Дингследер (отставание от лидера — 0,87 сек.). Бронзовая медаль досталась еще одной россиянке Юлии Плешковой (отставание — 0,94 сек.).

Ранее стало известно, что российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке преследования на 10 км на Универсиаде в Красноярске.

XXIX Всемирная зимняя универсиада стартовала в Красноярске 2 марта и завершится 12 марта.

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