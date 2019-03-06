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Журналист из Норвегии назвал российских лыжников наивными

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Журналист норвежского издания VG Лайф Велхавен считает российских лыжников наивными, поскольку они якобы тактически плохо подготовились к чемпионату мира по лыжным видам спорта в австрийском городе Зефельд. Об этом он заявил в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

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Велхавен отметил, что российский спортсмен Александр Большунов, завоевавший в гонке серебро, мог бы «бросить вызов норвежцам» в борьбе за золото.

«Да, Большунов предпринял хорошую попытку, но с точки зрения тактики было странно наблюдать за некоторыми его действиями. Сложилось ощущение, что русские наивны. Но ведь тактика — часть спорта», — сказал он.

При этом журналист подчеркнул, что норвежская команда работала «по четкой тактике».

«Например, перед финишным отрезком был важный спуск, и норвежцы никогда на него не выходили первыми», — заключил он, добавив, что Россия все равно «стояла особняком».

3 марта сообщалось, что российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира. Золото в гонке получил Ханс Кристер Холунд из Норвегии. Он преодолел дистанцию за 1 час 49 минут и 59,3 секунды. Большунов пересек финишную черту на 27,8 секунды позже. Третье место занял норвежец Шур Рёте (+57,8).

Чемпионат мира завершился 3 марта.

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