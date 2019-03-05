Доля десятая: Большунов опоздал за золотом, но вошел в элиту

22-летний Александр Большунов стал одним из главных героев чемпионата мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Как и на Олимпийских играх-2018, у него четыре медали — больше всех среди мужчин. Спортсмен проявил себя настоящим универсалом, завоевав серебряные награды сразу в эстафете, командном спринте (с Глебом Ретивых), скиатлоне на 30 км и марафоне на 50 км. К тому же Большунов единственный в российской команде — и даже среди топ-гонщиков, — кто бежал всю программу ЧМ.

Серебряный Зефельд

Для полного счастья Александру Большунову не хватило лишь золотой медали. В скиатлоне 0,1 секунды отделила его от победы (на финише он уступил норвежцу Шюру Рете), а в марафоне его подвело отсутствие командной тактики. По словам самого лыжника, его партнеры по сборной Денис Спицов и Андрей Мельниченко могли бы помочь ему уйти в отрыв, а вместо этого выходили вперед и тормозили пелотон, преследующий лидера.

— Несмотря на горький привкус двух серебряных медалей Саши, я всегда стараюсь искать положительные моменты, — рассказал «Известиям» наставник Александра Большунова, заслуженный тренер России Юрий Бородавко. — Во-первых, радует, что он сумел завоевать медали как классическим стилем, так и коньковым. Это говорит о его универсальности, над которой мы много трудились. Во-вторых, он сам понимает, что ему еще есть над чем работать, это важно для молодого спортсмена. У Саши есть потенциал, чтобы выигрывать и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. Я верю в него, он еще выиграет свое золото.

Важно, что Александру Большунову, который еще в прошлом году выступал в юниорах, хватило сил на длинный сезон. Его стабильность поражает — восемь подиумов на этапах Кубка мира, выматывающий «Тур де Ски», где он стал пятым. Впереди еще борьба за Хрустальный Глобус с Йоханесом Клебо — за два этапа россиянину реально отыграть 76 очков у титулованного норвежца.

— Мы хотим выиграть «Хрустальный глобус» в этом сезоне, — отметил Юрий Бородавко.— Но все зависит не только от самого Александра, но и от Клебо. Как он будет выступать в последних гонках сезона. Если норвежец продолжит выигрывать свои коронные спринты, то догнать его будет сложно, но всё может случиться. Они с Большуновым ровесники, и для Саши он — главный раздражитель.

Впервые об Александре Большунове заговорили после Игр-2018 в Пхенчхане, куда он поехал во многом благодаря отстранению лидеров сборной России (МОК не выдал приглашение 16-ти топ-лыжникам из России — от Сергея Устюгова до Александра Легкова). К тому же Большунов отправился в Южную Корею после тяжелой болезни, из-за которой он пропустил юношеский чемпионат мира. Наш лыжник восстановился только за полторы недели до старта Игр и нашел в себе силы выступить в четырех гонках, в каждой из которых завоевал медаль (три серебра и одна бронза). Большунов — первый в истории страны лыжник, взявший четыре награды на одной Олимпиаде.

В 21 год он мог стать самым молодым олимпийским чемпионом в марафоне, но проиграл финну Ийво Нисканену, из-за того что не поменял лыжи в нужный момент. Спортсмен долго переживал по этому поводу, но не сломался и продолжил прогрессировать. После Игр-2018 Большунов одержал первую победу на Кубке мира, которая также стала рекордной. Он оказался самым молодым победителем этапа в истории России (21 год 76 дней).

Золотое будущее

По мнению олимпийского чемпиона, заслуженного тренера России Михаила Девятьярова, у Александра Большунова есть возможность удерживать статус главной звезды в своем виде спорта на долгие годы.

— Саша проявил себя с самой лучшей стороны в Пхёнчхане-2018 и в этом году удерживает самую высокую планку, — сказал «Известиям» Михаил Девятьяров. — Я не ожидал, что он побежит марафон (в последний момент Большунов заменил приболевшего Алексея Червоткина), но Саша вышел на старт и стал вторым в самой сложной дисциплине. В целом он сражался в каждой гонке в Зефельде, поэтому даже без золотой медали для него это блестящий чемпионат мира. Большунов заметно прогрессирует и в 22 года может считаться лидером сборной. Не зря все партнеры называют его Сан Саныч. Увы, пока не везет, но уверен, что придет время, когда он не только выиграет золото на крупном старте, но и станет лидером мировых лыж. Большунов уже стал спортсменом с большой буквы, но впереди его ждет впечатляющая карьера. Главное, не снижать требования к себе.

Советник президента ФЛГР Елены Вяльбе Александр Пак объяснил, какой ценой Большунов завоевывал медали в Зефельде.

— В Австрии была очень теплая погода, температура достигла +10C, что сказалось на состоянии трассы, — отметил Александр Пак. — Она была мягкая, местами разбитая. Тем не менее в каждой гонке он проявил свои бойцовские качества, был лидером нашей команды и завоевал четыре серебряные медали. Это великолепный результат, и Саше понадобится время, чтобы его осознать. Здорово, что Большунов жаждет только побед, но нужно уметь наслаждаться моментом, не заниматься излишним самокопанием. Да, после марафона он сказал, что команда на него не поработала. Но это слова амбициозного спортсмена, который еще не остыл от тяжелейшей гонки. Не думаю, что он винит партнеров в серебряной медали. На мой взгляд, после того как Саша начал погоню за норвежцем, парни пытались ему помочь. Возможно, им не всё удалось.

Всего в Австрии сборная России завоевала восемь медалей. Это лучший результат национальной команды за 22 года (в Тронхейме-1997 было 10 наград).