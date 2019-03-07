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Индия предупредила Пакистан о «серьезных последствиях» провокаций в Кашмире

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Фото: REUTERS/Younis Khaliq
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Индия предупредила Пакистан о «серьезных последствиях» в случае дальнейших провокаций со стороны Исламабада и обстрелов жилых районов у линии соприкосновения в штате Джамму и Кашмир, пишет Hindustan Times.

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В документе индийской армии, который был передан пакистанской стороне, отмечается, что Нью-Дели отреагирует незамедлительно, в связи с чем призывает не целиться на жилые районы в демилитаризованной зоне. В настоящее время обстановка там «относительно спокойная».

В середине февраля произошло резкое обострение отношений между Пакистаном и Индией после того, как боевики напали на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир, территорию которого оспаривает Исламабад. Тогда погибли более 40 человек. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Нью-Дели обвинил тогда пакистанскую сторону в поддержке незаконных формирований. Власти последней отвергли эти заявления, назвав их бездоказательными, и предложили индийским властям провести совместное расследование.

26 февраля ВВС Индии нанесли удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. 27 февраля Исламабад ответил ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два индийских самолета, захватив как минимум одного пилота.

6 марта сообщалось, что пакистанские военные обстреляли индийские КПП и гражданские территории у линии соприкосновения в районе Джамму и Кашмир. Кроме того, появилась информация о переброске Исламабадом вооружений и техники в зону разграничения сторон конфликта.

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