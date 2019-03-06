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Индийские Су-30 ушли от пакистанских ракет в февральском бою над Кашмиром

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Фото: TASS/ZUMA
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В ходе воздушного боя, который произошел в конце февраля над Кашмиром, пакистанские истребители F-16 не смогли поразить ракетами ни одного индийского Су-30МКИ. Индийские летчики уничтожили выпущенные по ним ракеты, заявил представитель ВВС Индии.

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Истребители ВВС Пакистана F-16 не менее четырех раз запустили ракеты AMRAAM класса «воздух-воздух», но оперативные действия экипажей самолетов Су–30 позволили уничтожить их до того, как они могли бы поразить цель, сообщает 6 марта «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на IndiaTimes.

Индийские военные показали обломки ракеты AIM-120 AMRAAM, которой вооружены F-16, в качестве доказательства применения этих истребителей в бою, что отрицает Исламабад.

Бой между восемью индийскими истребителями и 24 самолетами ВВС Пакистана произошел в конце февраля. Сообщалось, что Пакистан поднял в воздух четыре самолета Mirage-3 французского производства, восемь многоцелевых американских истребителей F-16 и четыре китайско-пакистанских истребителя JF-17 Thunder. Остальные истребители были сопровождающими.

Индийские военные направили четыре истребителя Су-30МКИ, два МиГ-21 и два Mirage 2000. Ранее появилась информация о том, что противники потеряли по самолету. Нью-Дели официально признал потерю одного самолета.

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