Индия сбила пакистанский беспилотник

Индийский истребитель Су-30 сбил пакистанский беспилотник над территорией штата Раджастхан на севере Индии, передает агентство ANI в понедельник, 4 марта, со ссылкой на собственные источники.

Истребитель поднялся в воздух сразу после того, как было замечено, что дрон пересекает индийскую границу. Беспилотник, как отмечает агентство, был запущен, чтобы выполнять задачи по разведке. Его сбили ракетой «воздух-воздух».

По информации ANI, это уже второй случай с 26 февраля — дня обстрела лагеря пакистанских боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад», — когда Индия сбивает дрон на территории своего воздушного пространства.

В середине февраля отношения между двумя государствами резко обострились после того, как боевики напали на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир, территорию которого оспаривают пакистанские власти. В результате нападения погибло более 40 человек. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Индия обвинила Пакистан в поддержке незаконных формирований. Исламабад отверг эти заявления, назвав их бездоказательными, и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.

26 февраля индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. 27 февраля ВВС Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии, захватив как минимум одного пилота.