Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Официальный представитель Минобороны Индии подполковник Девендер Ананд рассказал, что индийские и пакистанские военные утром 4 марта обстреляли позиции друг друга в спорном Кашмире. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам подполковника, режим прекращения огня нарушила пакистанская сторона, Индия в ответ открыла огонь. Примерно в 6:30 по местному времени (4:00 мск) перестрелка прекратилась.

В настоящий момент нет информации о пострадавших. Все учебные заведения в 5 км от линии контроля закрыты.

В середине февраля произошло резкое обострение отношений между Пакистаном и Индией после того, как боевики напали на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир, территорию которого оспаривают пакистанские власти. Тогда погибли более 40 человек. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Индия обвинила Пакистан в поддержке незаконных формирований. Исламабад отверг эти заявления, назвав их бездоказательными, и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.

26 февраля индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. 27 февраля ВВС Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии, захватив как минимум одного пилота.