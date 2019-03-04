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Ряд мероприятий ШОС перенесли из-за ситуации между Индией и Пакистаном

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Фото: Global Look Press/Saqib Majeed
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Ситуация между Индией и Пакистаном повлияла на повестку дня Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), ряд мероприятий были перенесены. Об этом сообщил в понедельник, 4 марта, глава пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

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«Последние события в развитии индийско-пакистанских отношений не могли не отразиться и на повестке дня ШОС. Так, индийская сторона 16 февраля 2019 года приняла решение об экстренном переносе ряда ранее запланированных мероприятий по линии ШОС в Индии», — цитирует его «РИА Новости».

Смадияров добавил, что согласно уставу ШОС, двусторонние проблемы и конфликты стран-участниц «не выносятся для обсуждения на повестку заседаний».

В середине февраля произошло резкое обострение отношений между Пакистаном и Индией после того, как боевики напали на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир, территорию которого оспаривают пакистанские власти. Тогда погибло более 40 человек. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Индия обвинила Пакистан в поддержке незаконных формирований. Исламабад отверг эти заявления, назвав их бездоказательными, и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.

26 февраля индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. 27 февраля ВВС Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии, захватив как минимум одного пилота.

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