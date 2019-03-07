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В США оценили российские автомобили Aurus

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские автомобили Aurus составят конкуренцию таким легендарным брендам, как Bentley и Rolls-Royce, пишет американский портал Carscoops.

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«Эти роскошные автомобили российского производства совмещают в себе несколько стилей, встречающихся в Rolls-Royce <…> Внешний стиль нельзя назвать абсолютно новаторским, однако салон, несомненно, шикарный. Это подтверждает кожаная обивка, отделка салона деревом и металлическими акцентами», –– говорится в статье.

Особенно экспертов впечатлили бронированный лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Senat S600.

Так, лимузин длиной более 6 м имеет массивную колесную базу, затмевая даже габариты Rolls-Royce Phantom и Maybach 62, пишет издание, отмечая, что седан Senat тоже немаленький.

«Машины также довольно высокотехнологичны, имеют цифровую приборную панель, широкоэкранную информационно-развлекательную систему и развлекательную систему с двумя экранами для пассажиров сзади», –– указывают авторы.

Кроме того, в российских авто есть и система персонализации, как у Bentley и Rolls-Royce, позволяющая владельцам настраивать практически каждый аспект интерьера.

5 марта в Женеве состоялась презентация автомобилей Aurus.

Это имя — рыночное название машин проекта «Кортеж». Помимо седана и лимузина в него входят минивэн и внедорожник. Точная стоимость авто, которые поступят в продажу в этом году, пока неизвестна. По информации «РИА Новости», цены будут начинаться от 10 млн рублей.

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