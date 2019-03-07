Назван способ сохранить здоровье сердца

Ученые из Афинского национального университета в Греции проанализировали влияние различных факторов на здоровье и выяснили, что редкий просмотр телевизора и регулярное употребление завтраков способны снизить риски появления болезней сердца и инсульта, пишет EurekAlert!.

В ходе исследования анализировался образ жизни 2 тыс. человек в возрасте от 40 до 99 лет. Ученые седили за влиянием факторов окружающей среды на состояние артерий.

В ходе эксперимента определялась скорость распространения пульсовой волны в артерии бедра и толщина внутренней части артериальной стенки (чем больше на ней отложений, тем выше риск развития инсульта).

Для первого этапа исследования участников разделили на три группы в соответствии с количеством часов, проведенных за просмотром телевидения в неделю: небольшое количество (семь часов и меньше), умеренное количество (7–21 час) или высокое (более 21 часа).

Выяснилось, что у людей, которые часто смотрят телевизор и ведут сидячий образ жизни, вероятность появления бляшек в кровеносных сосудах в два раза выше, чем у тех, кто смотрит ТВ меньше, а также проявляет физическую активность.

Так, у добровольцев из третьей группы риск гипертензии по сравнению с участниками из первой оказался на 68% выше, а риск появления диабета — на 50%.

Во второй части эксперимента участников разделили на три группы в зависимости от того, сколько калорий они потребляли на завтрак.

Оказалось, что употребление высокоэнергетического завтрака, включающего молоко, сыр и хлопья, улучшает состояние артерий. У 15% людей, пропускающих завтрак, выявлялась жесткость артерий.

«Употребление завтрака, составляющего более 20% от общего ежедневного потребления калорий, может иметь такое же или даже большее значение, чем рацион человека в целом», –– отметил один из авторов исследования Сотириос Цаламандрис.

22 февраля были названы последствия для здоровья из-за отказа от обеденного перерыва.