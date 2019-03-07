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Один человек погиб в результате крушения самолета в США

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Фото: Twitter.com
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Легкомоторный самолет Piper Cherokee потерпел крушение в американском штате Миссури, погиб один человек, сообщает KY3.

Инцидент произошел недалеко от города Саммерсвилль утром 6 марта. По словам шерифа округа Техас Скотта Линдси, погиб 64-летний пилот. Кроме него на борту воздушного судна людей не было.

По предварительным данным, причиной происшествия стало столкновение самолета с деревьями. Отмечается, что самолет упал вблизи жилых домов, и только чудом больше никто не пострадал.

2 марта сообщалось, что небольшой самолет врезался в многоэтажное здание во Флориде.

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