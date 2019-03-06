Глава Минздрава РФ оказала первую помощь пассажирке на борту самолета

Глава Минздрава России Вероника Скворцова во время полета из Москва в Ташкент рейсом «Аэрофлота» оказала неотложную медицинскую помощь одной из пассажирок. Об этом в среду, 6 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, на борту стало плохо гражданке Узбекистана, у нее резко заболел живот. По громкой связи в салоне объявили, что требуется врач, и Скворцова откликнулась на просьбу. Отмечается, что министр оценила ситуацию как не угрожающую жизни и принесла медикаменты из своей аптечки, которую всегда возит с собой. После приема лекарств состояние пассажирки улучшилось.

Делегация Минздрава России направлялась в Узбекистан с двухдневным визитом.

В 2016 году Скворцова также оказала первую помощь пассажирке на борту самолета, летевшего в Нью-Йорк. Глава ведомства позже сообщила, что за полчаса удалось вывести женщину из бессознательного состояния.