Минздрав наградил московского школьника за спасение авиапассажира

Министерство здравоохранения наградило благодарностью десятиклассника, который спас жизнь авиапассажиру рейса Сочи–Москва. Соответствующий приказ подписала глава ведомства Вероника Скворцова.

В документе особо отметили навыки подростка, которые он получил во время обучения в специальном медицинском классе столичной школы № 1573. «Полученные знания и навыки оказания первой помощи помогли ему совершить героический поступок», — цитирует приказ ТАСС.

27 февраля стало известно, что 16-летний школьник оказал экстренную медпомощь авиапассажиру, у которого внезапно началось сильное носовое кровотечение, приведшее к потере сознания и падению артериального давления. Вместе с бортпроводниками подросток стабилизировал состояние мужчины и помогал поддерживать его до экстренной посадки самолета в Воронеже.