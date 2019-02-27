Московский школьник спас жизнь мужчине на борту самолета

Учащийся медицинского класса московской школы № 1573 Богдан Р. спас жизнь пассажиру самолета, следовавшего из Сочи в Москву. Об этом в среду, 27 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«Внезапно во время полета на борту самолета одному из мужчин стало плохо, у него началось носовое кровотечение, и командир лайнера обратился за медицинской помощью к пассажирам», — рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

По словам мамы 16-летнего школьника, врачей на борту самолета не оказалось, поэтому ребенок решил помочь мужчине сам. Он очистил ротовую полость и гортань пострадавшего от кровяных масс, проверил давление и поддерживал дыхание пострадавшего с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу. В результате состояние мужчины удалось стабилизировать. После этого самолет совершил экстренную посадку в Воронеже, где пострадавшего передали медикам.

По словам директора школы Александра Антипова, у мужчины случился инфаркт. Сейчас его состояние стабилизировали и он идет на поправку.

Ранее 27 февраля сообщалось, что восьмиклассник из поселка Климово Брянской области Даниил М., спасший провалившегося под лед ребенка, получил в подарок от регионального отделения партии ЛДПР протухшие продукты.