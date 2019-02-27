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ЛДПР наградила школьника протухшим сухпайком за спасение ребенка

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Фото: соцсети
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Восьмиклассник из поселка Климово Брянской области Даниил М., спасший провалившегося под лед ребенка, получил подарок от регионального отделения партии ЛДПР. В нем, среди прочего, были протухшие продукты. 

Как рассказал сам школьник в паблике «Подслушано Климово» в соцсети «ВКонтакте», с ним связалась женщина по имени Мария Шкляр, которая представилась координатором партии и сообщила, что для него подготовили подарок в качестве благодарности за героический поступок. 

25 февраля Даниил и его мама встретились с членом партии, который, по словам мальчика, не представился. Ему вручили рюкзак со школьными принадлежностями, футболки, мяч, повербанк с логотипом ЛДПР и армейский сухой паек. 

«При открытии этого сухпайка я ужаснулся!!!» — написал школьник и приложил фотографии с плесневелыми и грязными консервами из набора.

Он поблагодарил ЛДПР за награду и пообещал вернуть ее. По словам мальчика, ему очень обидно, что его поступок оценили подобным образом. 

Даниил М. спас провалившегося под лед третьеклассника на прошлой неделе, сообщает «АиФ» Брянск. В момент инцидента он шел домой мимо реки Ирпа. Неподалеку играли три младшеклассника. Мальчик посоветовал им не приближаться к реке и ко льду. Когда он отошел метров на 10 от детей, то решил посмотреть, послушались ли они совета. 

В этот момент один мальчик вышел на реку и внезапно провалился по самую грудь и повис руками на льду. Даниил М. побежал на помощь малышу — лег на живот, подтянулся к ребенку и схватил за руку. Спустя некоторые время попытки увенчались успехом — он смогу выдернуть младшеклассника из воды и оттолкнуть к берегу. Сейчас здоровью спасенного ничего не угрожает.

Юному герою уже вручили почетную грамоту от МЧС по Брянской области и представили к ведомственной награде «За спасение погибающих на водах». Также подросток получил сертификат на посещение ледовой арены в Климове, отмечает газета «Брянские новости»

В конце января житель Екатеринбурга Геворг Аветисян получил огнетушитель за спасение троих детей из пожара. Многодетный отец разбил кирпичом окно и вытащил 10-летнего мальчика и 12-летних девочек.

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