Розенбаум сделал искусственное дыхание пассажирке самолета

Российский певец Александр Розенбаум оказал первую помощь женщине, которая потеряла сознание во время перелета из Москвы в Симферополь. Как передает 6 декабря «Интерфакс», артист сделал пассажирке искусственное дыхание.

Инцидент произошел вечером в четверг на борту самолета компании «Аэрофлот».

«На подлете к Симферополю одной из пассажирок в эконом-классе стало плохо, и она потеряла сознание. Среди пассажиров эконом-класса медиков не оказалось. На просьбу бортпроводников о помощи откликнулся Розенбаум, летевший в бизнес-классе», — сообщил крымский журналист Константин Кнырик.

По его словам, после оказания помощи пассажирке стало лучше, и она пришла в сознание. Когда борт приземлился в Крыму, женщину передали медикам.

Александр Розенбаум закончил Первый медицинский институт в Ленинграде, он получил диплом врача-терапевта, специализируясь на анестезиологии и реаниматологии. До начала творческой карьеры артист работал в скорой помощи.

В 2016 году министр здравоохранения России Вероника Скворцова оказала первую помощь пассажирке на борту самолета, летевшего в Нью-Йорк. Глава ведомства рассказала, что за полчаса удалось вывести женщину из бессознательного состояния. Борт экстренно сел в аэропорту Санкт-Петербурга, пассажирку сняли с борта и доставили в больницу.