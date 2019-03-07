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В России назвали пять регионов — лидеров по продажам алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Самыми пьющими регионами нашей страны по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия. В этих субъектах федерации потребление спиртного составило более 25 л на человека за год, в то время как в других на человека приходится 14,3 л.

Таковы данные рейтинга, составленного Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), с которым ознакомились «Известия».

Руководитель Центра Вадим Дробиз сообщил, что общее количество потребляемого алкоголя в стране выросло, но это произошло от того, что под контроль государственной системы учета спиртного ЕГАИС перешла и сельская местность.

Существенный отрыв пяти регионов от остальной России объясняется просто.

«Это не значит, что граждане здесь пьют на порядок больше остальных россиян. Просто у них есть больше средств на легальное и безопасное спиртное», — подчеркнул Вадим Дробиз.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пьющий субъект: в России составили топ-5 регионов по продажам алкоголя

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