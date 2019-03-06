Болтон пригрозил санкциями поддерживающим Мадуро зарубежным банкам

Вашингтон предупредил зарубежные финансовые институты о санкциях, если они будут проводить операции в пользу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

В документе также сообщается о «решительной поддержке демократического перехода власти в Венесуэле под руководством временно исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо».

«Мы не позволим Мадуро расхищать богатства венесуэльского народа», — приводит 6 марта выдержку из заявления ТАСС.

5 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс допустил введение санкций в отношении третьих стран, ведущих дела с Венесуэлой. Решение США будет зависеть от поведения властей Венесуэлы.

1 марта США ввели дополнительные визовые ограничения против десятков должностных лиц, якобы ответственных за подрыв демократии в республике.