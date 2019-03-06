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США удивятся участию Мадуро в возможных выборах президента Венесуэлы

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Фото: REUTERS/Miraflores Palace
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро вряд ли примет участие в возможных новых выборах в стране. Об этом заявил во вторник, 5 марта, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

«Сложно увидеть позитивную роль Мадуро в каких-либо будущих выборах», — цитирует его «РИА Новости».

Абрамс добавил, что у Мадуро уже был шанс построить демократию.

Кроме того, Абрамс считает, что участие Мадуро в выборах в Венесуэле будет «подарком» для американской администрации, поскольку его рейтинг сейчас составляет 10–15%.

3 марта стало известно, что Вашингтон пытается «собрать поддержку для мирной передачи власти» от законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро к лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, которого поддерживают США.

23 января на фоне акций протеста Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Россия, Китай и еще ряд стран не поддержали это решение.

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