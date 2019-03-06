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Кандидата в президенты Украины пытались подкупить ради отказа от выборов

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Фото: РИА Новости
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Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) совместно с Госбюро расследований и Службой безопасности страны задержали двух лиц, пытавшихся дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ от участия в выборах. Об этом 6 марта на своей официальной странице в Facebook написал глава ГПУ Юрий Луценко.

По его словам, кандидат сам обратился в Генпрокуратуру несколько дней назад, когда ему предложили почти $190 тыс.

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Луценко уточнил, что злоумышленников задержали в порядке ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины — «Воспрепятствование осуществлению избирательного права».

8 февраля еще один кандидат в президенты лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр республики Юлия Тимошенко потребовала снять своего однофамильца с выборов. По ее мнению, регистрация самовыдвиженца Тимошенко является «грязной манипуляцией» штаба главы государства Петра Порошенко.

«Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — заявляла она.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны планировали бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины. Однако позднее ряд кандидатов сняли свои кандидатуры.

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