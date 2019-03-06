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В «Одноклассниках» прошла премьера короткометражки «Без комментариев»

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Фото: фонд «Искусство, наука и спорт»
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Короткометражный фильм режиссера Резо Гигинеишвили «Без комментариев» представили в социальной сети «Одноклассники». Эксклюзивная премьера девятиминутного фильма состоялась 6 марта.

Картина — совместный проект фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и кинокомпании «НЕБО». В картине поднимается вопрос отношений родителей и детей, а также проблемы незрячих людей.

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Главный герой сюжета — увлеченный карьерой футбольного комментатора сын, его роль исполняет Игорь Верник. Его общение с матерью (Инна Чурикова) сводится к разговорам по телефону и его комментариям матчей. «Без комментариев» снят в жанре социальной рекламы, создатели рассказали о жизни людей с нарушениями зрения с достоинством и уважением, не вызывая жалости.

Фильм доступен для миллионов пользователей соцсети в группе «Искусство, наука и спорт», его можно посмотреть на любых устройствах.

Лейтмотивом картины стало тифлокомментирование — лаконичное словесное описание пространства, предметов и действий для людей с нарушением зрения. Направление «Тифлокомментирование в театрах России» развивает благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».

Программа поддерживает развитие тифлокомментирования в России и финансирует создание тифлокомментариев к фильмам, выставкам, массовым мероприятиям и спектаклям, обучает специалистов по тифлокомментированию в институте ВОС «Реакомп» и выдает на благотворительной основе аппаратуру для тифлокомментирования в регионах России.

«Одноклассники» — социальная сеть, где близкие люди обмениваются эмоциями, а значит, такой эмоциональный фильм, как «Без комментариев», найдет здесь свою аудиторию», — прокомментировала премьеру Марина Краснова, директор по продуктам «Видео», «Лента» и OK Live «Одноклассников».

13 февраля стало известно, что «Одноклассники» и Региональный общественный центр интернет-технологий запустили совместный проект, посвященный Неделе безопасного интернета. С помощью специального игрового теста пользователи смогут проверить свои знания об основных интернет-угрозах.

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