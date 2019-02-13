«Одноклассники» и РОЦИТ проверят пользователей на знание киберугроз

Социальная сеть «Одноклассники» и Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ) запустили совместный проект, посвященный Неделе безопасного интернета.

С помощью специального игрового теста пользователи смогут проверить свои знания об основных интернет-угрозах: от социальной инженерии и вишинга до мошеннических конкурсов и нигерийского спама, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

Пользователям будут предложены несколько реальных ситуаций, которые могут происходить в сети. Задача юзера — ответить «Верю», если он осведомлен или сталкивался с такими угрозами, или «Не верю». В конце каждый участник теста, в зависимости от количества правильных ответов, получит оценку своих знаний по кибербезопасности и станет «интернет-любителем», «интернет-молодцом» или «интернет-гуру».

Отмечается, что результатом можно будет поделиться в ленте новостей соцсети. Тест доступен с любого устройства: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях «Одноклассники» на iOS и Android.

Кроме того, 13 февраля в 19:30 в «Одноклассниках» также пройдет видеочат на тему кибербезопасности. Эксперты расскажут зрителям об основных способах защиты данных и своих аккаунтов в интернете, а также поделятся примерами наиболее частых случаев мошенничества в сети. Посмотреть трансляцию можно будет в группе РОЦИТ, зрители смогут в прямом эфире задавать вопросы гостям видеочата.

Ранее в феврале сообщалось, что «Одноклассники» первыми из соцсетей стали помогать неавторизованным пользователям в онлайн-чате.