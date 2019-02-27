«Одноклассники» и «ВКонтакте» запустят обучающий курс по созданию игр

Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» вместе с образовательным порталом GeekBrains запускают совместный обучающий курс по разработке игр. Об этом 27 февраля сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Выпускники годового курса «Разработчик игр на HTML5» смогут запустить свои игры на мобильных платформах соцсетей. Создатели лучших проектов получат бесплатное продвижение и доступ к мероприятиям для сообщества девелоперов.

Разработчики смогут и зарабатывать. Так, в 2018 году выплаты «Одноклассников» создателям игр составили 3,2 млрд рублей, «ВКонтакте» — 2 млрд рублей.

Преподавателями курса являются фронтенд-разработчик в Mail.ru Group Алексей Кадочников, ведущий разработчик в нидерландском стартапе Дмитрий Бондарчук, системный администратор OC Linux в Mail.ru Group Андрей Буранов, 3D-художник студии IT Territory Валентин Тюстин и создатель образов персонажей и геймдизайна игры Three Heroes Иоанн Павловский.

По окончании слушатели получат сертификат о прохождении курса. Обучение платное.

6 февраля «Одноклассники» первыми из соцсетей запустили чат со службой поддержки в анонимном режиме. Теперь вопросы о смене пароля или удаленному профилю можно решить без входа в аккаунт.