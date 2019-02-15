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Женщины в «Одноклассниках» оказались в пять раз активнее мужчин в День влюбленных

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Фото: Depositphotos
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Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) проанализировала, как пользователи поздравляли друг друга 14 февраля. Оказалось, что женщины отправляли валентинки в пять раз чаще, чем мужчины. Всего за День всех влюбленных через соцсеть было отправлено 312 млн подарков.

Отмечается, что интерес к празднику в ОК вырос на 50% по сравнению с 2018 годом. Число людей, отправлявших подарки в этом году, — 12 млн.

Рейтинг городов по числу отправленных валентинок возглавила Москва — 12,6 млн, на второе место (с пятого в 2018 году) попал Екатеринбург — 5,1 млн, на третьем —Краснодар с 5 млн. Впервые в рейтинге Казань — 2,7 млн, закрывает топ-10 Воронеж с 1,9 млн отправленных валентинок.

14 февраля стало известно, что 60% россиян не отмечают День всех влюбленных. Они считают праздник чуждым традициям страны или продуктом маркетологов.

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