В Минпросвещения отреагировали на слова владимирской чиновницы о питании в школе

Организация питания школьников между уроками является прямой обязанностью образовательного учреждения, а не родителей учащихся, заявили в Министерстве просвещения России.

Там подчеркнули, что регионы должны уделять особое внимание обеспечению данного процесса, обращая, в частности, внимание на детей льготных категорий.

«Безусловно, вопрос доставки и непосредственной организации (школьного питания. — Ред.) — прямая обязанность организаций, и это недопустимо перекладывать на плечи родителей» — цитирует заявление ведомства «Интерфакс» в среду, 6 марта.

Накануне директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков c 2019 года для большинства учеников младших классов областной столицы. Она заявила, что питание детей — ответственность родителей. На следующий день свои слова чиновница объяснила оговоркой.

В департаменте, комментируя резонансное высказывание своего руководителя, заявили, что на питание учащихся 1–4-х классов школ области в текущем году будет выделено более 165 млн рублей. При этом, как было отмечено, регион не обязан обеспечивать школьников питанием за счет областного бюджета.

Как выяснилось позднее, каждый российский регион самостоятельно решает, в силу своих финансовых возможностей, как оплачивать школьное питание. В беседе с «Известиями» председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго рассказал, что власти города Владимира были вправе отменить бесплатные завтраки для учеников младших классов, так как «у органов муниципального самоуправления нет обязанности финансировать в полном объеме школьное детское питание».

В декабре прошлого года городской Совет народных депутатов Владимира одобрил решение, согласно которому с 2019 года бесплатные завтраки могут получать только учащиеся 1–4-х классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов. Для остальных учащихся начальной школы установили плату за питание в сумме 20 рублей в день, что составляет половину стоимости школьного завтрака.