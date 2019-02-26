В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками

Депутат Гордумы Екатеринбурга от партии «Справедливая Россия» Александр Колесников отказался признать педофилов маньяками, отнеся подобные преступления к выходкам людей в состоянии алкогольного опьянения.

Свое мнение он озвучил на заседании администрации во время доклада регионального управления МВД России об итогах работы ведомства во вторник, 26 февраля. По мнению политика, полиция сегодня больше «следит за общеполитическими трендами вместо реальной работы» по борьбе с преступностью.

«У нас такое ощущение, что правительство решило — сейчас боремся с педофилами, и все бросаются на борьбу с педофилами <…> Хотя мы с вами знаем, что педофилы — это не маньяки, это обычно по пьяни происходит, все эти преступления», — приводит слова Колесникова «Федеральное агентство новостей».

Комментируя слова депутата, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков отметил, что работа правоохранительных органов по борьбе с педофилами является одной из важнейших.

«Жертвами этих людей становятся дети и, как правило, малолетние. Это достаточно серьезная тема, которую следует развивать, работу полноценно разворачивать», — приводит его слова «РИА Новости».

В качестве аргумента омбудсмен привел статистику. По его данным, в 90% случаев у преступников, совершивших преступление в области педофилии, происходит рецидив. У убийц, для сравнения, этот показатель составляет 10%.

Колесников не раз оказывался в центре внимания после своих неоднозначных высказываний. Так, в ноябре прошлого года депутат заявил, что журналисты должны работать на депутатов, сравнив представителей СМИ с женщинами.