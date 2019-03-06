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Владимирская чиновница объяснила оговоркой заявление о питании в школе

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева объяснила оговоркой свои слова об обязанности родителей организовывать питание детей. Об этом она рассказала губернатору региона Владимиру Сипягину 6 марта.

Накануне Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков c 2019 года для большинства учеников младших классов областной столицы. Она заявила, что питание детей — ответственность родителей.

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«Это была оговорка. На самом деле, конечно же, организовывать этот процесс должны школы. Вопрос стоит лишь об оплате питания. Такой обязанности для региона федеральный закон не устанавливает», — сказала чиновница.

В свою очередь, губернатор отметил, что власти региона повысили размер субсидии муниципальным образованиям области на питание учащихся школ на 5% — с 155 млн 753,2 тыс. рублей в 2018 году до 165 млн 449 тыс. рублей в текущем году.

«Непосредственное решение о том, каким образом использовать эту субсидию, каким именно категориям учащихся предоставить льготу на питание, принимают муниципалитеты», — подчеркнул Сипягин.

Городской совет народных депутатов Владимира в декабре 2018 года одобрил решение, согласно которому с 2019 года бесплатные завтраки могут получать только учащихся 1–4 классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов, пишет ТАСС. Для остальных учащихся начальной школы установили плату питание в сумме 20 рублей в день, что составляет половину стоимости школьного завтрака.

В свою очередь, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго в беседе с «Известиями» подтвердил законность отмены бесплатных завтраков в школах Владимира.

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