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Чиновница объяснила отмену бесплатных завтраков в школах Владимира

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков для учеников младших классов областной столицы. Она заявила, что питание детей — ответственность родителей. Об этом 5 марта сообщает Томикс ТВ.

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«Обеспечение условий для организации питания… Это обязанность по закону 273-му образовательной организации. А вот обеспечить само питание: приобретение, подвоз, приготовление продуктов — вопрос родителей. Нет такой обязанности ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы выделять средства на питание детей», — сказала Беляева.

Бесплатные завтраки учащимся начальных классов во Владимире отменили в конце 2018 года, несколько лет до этого ими кормили без исключения всех младшеклассников. Как отмечает телеканал, верстая бюджет на 2019 год, администрация города больше «не нашла на эти цели денег».

24 января стало известно, что в Астраханской области рассматривают вопрос обеспечения льготным питанием школьников начальных классов из малоимущих семей.

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