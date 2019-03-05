В московской школе опровергли информацию об избиении ученика

Директор московской школы № 354 им. Д.М. Карбышева Татьяна Родионова рассказала, что информация о драке в учебном заведении, после которой один из учеников якобы был госпитализирован в бессознательном состоянии, не соответствует действительности. Об этом сообщает в понедельник, 5 марта, ТАСС.

По словам Родионовой, между двумя школьниками разгорелся спор, однако до драки он не дошел.

«1 марта на уроке физической культуры два учащихся четвертого класса не поделили мяч. В раздевалке спор между мальчиками продолжился, и один из них дал пощечину другому. Педагог, которая в этот момент провожала из спортивного зала остальных детей, быстро остановила ребят», — сказала она.

Отмечается, что ученики не получили серьезных травм, но руководство школы все-таки вызвало скорую помощь. Родители одного из детей решили оставить сына под наблюдением врачей на некоторое время. Второй мальчик вернулся в школу.

По информации ТАСС, о драке стало известно ранее 5 марта. Согласно данным источника в правоохранительных органах, ученик четвертого класс избил одноклассника, после чего тот потерял сознание и был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Л.М. Рошаля.

27 февраля в одной из школ Москвы произошла массовая драка с участием учениц третьего класса. Троих девочек увезли в больницу. У двух их них закрытые травмы живота, у третьей — черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что драка произошла в районе Дорогомилово.