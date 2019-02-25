В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину

Шкотовский районный суд в Большом Камне 24 февраля вынес решение освободить из изолятора временного содержания Сергея К., который окунул в унитаз школьного туалета пятиклассника.

«Меры пресечения в отношении моего мужа суд так и не избрал», — цитирует «Комсомольская правда» его супругу Ольгу К.

Мужчина отправился домой, где будет ожидать процессуального решения о своей дальнейшей судьбе.

20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз. Сергей К. был задержан полицией, возбуждено уголовное дело.

Приморское СУСК РФ начало доследственную проверку действий администрации школы относительно поведения хулигана. По информации ведомства, ученик совершал в отношении сверстников противоправные действия, а обращения в администрацию школы родителей детей, пострадавших от действий хулигана, остались без должного внимания.