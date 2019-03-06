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Адвокат подтвердил законность отмены бесплатных завтраков в школах Владимира

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Власти города Владимира действительно были вправе отменить бесплатные завтраки для учеников младших классов, рассказал в беседе с «Известиями» председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Накануне, 5 марта, директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков c 2019 года для большинства учеников младших классов областной столицы. Она заявила, что питание детей — ответственность родителей.

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Городской Совет народных депутатов Владимира в декабре 2018 года одобрил решение, согласно которому с 2019 года бесплатные завтраки могут получать только учащихся 1–4 классов из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов, пишет ТАСС. Для остальных учащихся начальной школы установили плату питание в сумме 20 рублей в день, что составляет половину стоимости школьного завтрака.

«На самом деле, действительно, у нас нет у органов муниципального самоуправления обязанности финансировать в полном объеме школьное детское питание. В настоящее время закон не обязывает чиновников 100% оплачивать питание, как для детей 1–4 классов, так и для более старших детей. Каждый регион делает это по-своему в силу финансовой возможности», — сказал адвокат.

По его словам, даже те регионы, которые выделяют денежные средства, выделяют их в разном объеме. «В данном случае стоимость школьного завтрака составляет 40 рублей в день. Есть города, где сумма питания составляет 115 рублей в день на ребенка. А есть регионы, в которых сумма питания колеблется в районе 10 рублей», — подчеркнул юрист.

Он добавил, что с прошлого года разрабатывается законопроект о стандартизации питания в школах.

«Если этот закон будет принят, то по всей территории России установят единые стандарты для питания школьников. Тогда уже четко будет прописан и размер денежных средств и обязанность органов субсидировать для тех или иных категорий граждан. В настоящее время это всё отдано на откуп местным чиновникам», — заключил эксперт.

Ранее, в феврале, депутат Гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина также предложила родителям школьников 1–4 классов самим оплачивать питание детей в учебном заведении. Об этом она заявила на заседании комиссии думы по образованию, где обсуждался вопрос организации питания в школах.

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